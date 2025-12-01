Die wichtigste Konjunkturzahl aus der Eurozone dürften im weiteren Wochenverlauf die Inflationszahlen aus der Eurozone sein, die am Dienstag veröffentlicht werden. «Was die EZB betrifft, so sträubt sich der Markt hartnäckig, die Möglichkeit einer weiteren Zinssenkung in den kommenden Monaten in Betracht zu ziehen», schreiben die Experten der Commerzbank. Auch die zuletzt günstigen Inflationsberichten aus den Mitgliedsländern hätten daran nichts geändert. Es sei nun wahrscheinlicher geworden, dass die Inflationsrate in der gesamten Eurozone im November nicht gestiegen sei.