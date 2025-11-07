«Da sich die Stilllegung der US-Bundesbehörden nun schon über einen Monat hinzieht, äussern die Konsumenten zunehmend Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Folgen für die Wirtschaft», erklärte die Leiterin der Umfrage, Joanne Hsu. «Der Rückgang der Stimmung in diesem Monat war in der gesamten Bevölkerung zu beobachten, unabhängig von Alter, Einkommen und politischer Zugehörigkeit.» Der sogenannte Shutdown dauert schon seit dem 1. Oktober und ist der längste der US-Geschichte. Wegen des Shutdowns wurden in den USA ansonsten keine Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.