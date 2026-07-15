Der Anstieg der Erzeugerpreise schwächte sich im Juni ab. Verantwortlich waren die im Monatsvergleich gesunkenen Energiepreise. Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Inflation insgesamt aus. Die zugespitzte Lage im Nahen Osten und die gestiegenen Rohölpreise könnten die Inflation in den kommenden Monaten aber wieder anheizen, erwarten Ökonomen.