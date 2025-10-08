Wie es bei der Helaba in einem Kommentar heisst, sorgt die Regierungskrise in Frankreich für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Es werde bezweifelt, dass die vom zurückgetretenen Premierminister Lecornu geführten Verhandlungen bis heute Abend zum Erfolg führen. Der Euro bleibe in diesem Umfeld in der Defensive.