Der US-Dollar ist am Freitagabend erstmals seit Ende Juli wieder unter die Marke von 80 Rappen gefallen - mit zuletzt 0,7996 Franken notiert der Greenback auch am Montagmorgen leicht darunter. Der Euro hat sich gleichzeitig auf 1,1711 US-Dollar verteuert, nach Kursen von 1,1698 am Freitagabend. Das EUR/CHF-Paar hat sich leicht auf 0,9364 verteuert (von 0,9359).
Impulse aus den USA für den Handel werden zu Wochenbeginn nicht erwartet, wird doch auf der anderen Seite des Atlantik der «Labour Day» gefeiert. Im weiteren Wochenverlauf rückt dann der monatliche US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag in den Fokus.
awp-robot/ra
(AWP)