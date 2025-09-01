Der US-Dollar ist am Freitagabend erstmals seit Ende Juli wieder unter die Marke von 80 Rappen gefallen - mit zuletzt 0,7996 Franken notiert der Greenback auch am Montagmorgen leicht darunter. Der Euro hat sich gleichzeitig auf 1,1711 US-Dollar verteuert, nach Kursen von 1,1698 am Freitagabend. Das EUR/CHF-Paar hat sich leicht auf 0,9364 verteuert (von 0,9359).