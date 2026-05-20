Gegenüber dem Franken und dem Euro konnte der US-Dollar am Mittwoch die Gewinne vom Vortag behaupten. Am Vormittag bewegte sich das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne um die Marke von 0,79. Auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich kaum bewegt und wird zu 1,1591 US-Dollar respektive 0,9163 Franken gehandelt.
Im Fokus stehen am Abend die Protokolle der letzten Sitzung der Federal Reserve. Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, ob die US-Notenbank angesichts steigender Inflationsrisiken länger an ihrer restriktiven Geldpolitik festhalten könnte.
Die Unsicherheit an den Finanzmärkten mit Blick auf den Iran-Krieg und die weiterhin blockierte Strasse von Hormus bleibt laut Markbeobachtern hoch. Donald Trump verschob zwar einen möglichen Angriff auf den Iran, drohte aber gleichzeitig mit neuen Militärschlägen, falls keine Einigung erzielt wird. Entsprechend zeigt sich auch bei den Ölpreisen kaum Entspannung, und das Barrel Brent notiert am Mittwochmittag knapp unter 110 US-Dollar.
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(AWP)