Die Unsicherheit an den Finanzmärkten mit Blick auf den Iran-Krieg und die weiterhin blockierte Strasse von Hormus bleibt laut Markbeobachtern hoch. Donald Trump verschob zwar einen möglichen Angriff auf den Iran, drohte aber gleichzeitig mit neuen Militärschlägen, falls keine Einigung erzielt wird. Entsprechend zeigt sich auch bei den Ölpreisen kaum Entspannung, und das Barrel Brent notiert am Mittwochmittag knapp unter 110 US-Dollar.