Fed-Chef Jerome Powell dämpfte aber die Hoffnungen auf kräftige weitere Zinssenkungen, was den Dollar zunächst stützte. Gleichzeitig verwies die Notenbank auf die gestiegenen Risiken für die Beschäftigung. Der Markt gehe aber aktuell immer noch von deutlich mehr Zinssenkungen aus als vom Offenmarktausschuss signalisiert, sagten Händler. Daher dürften im kommenden Jahr «noch einige spannende Entscheidungen» bevorstehen.
Der Dollar notiert gegenüber dem Franken am Donnerstagmittag mit 0,7882 wieder etwas tiefer als im frühen Handel (0,7903). Auch zum Euro hat der Greenback wieder nachgegeben: Die europäische Gemeinschaftswährung kostet aktuell 1,1839 US-Dollar nach 1,1798 am Morgen. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9331 mehr oder weniger auf der Stelle.
Als nächster Fixpunkt auf der Agenda steht am frühen Nachmittag die Zinsentscheidung der Bank von England an. Mit einer Zinssenkung ist laut Ökonomen nicht zu rechnen. In den USA richten sich die Blicke danach auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und den Philly-Fed-Index. Das Industriestimmungsbarometer war zuletzt in den negativen Bereich abgerutscht.
awp-robot/ra
(AWP)