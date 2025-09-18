Als nächster Fixpunkt auf der Agenda steht am frühen Nachmittag die Zinsentscheidung der Bank von England an. Mit einer Zinssenkung ist laut Ökonomen nicht zu rechnen. In den USA richten sich die Blicke danach auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und den Philly-Fed-Index. Das Industriestimmungsbarometer war zuletzt in den negativen Bereich abgerutscht.