Neben den geopolitischen Entwicklungen richtet sich der Fokus der Anleger in dieser Woche vor allem auf die Geldpolitik. Im Mittelpunkt steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend, von dem sich die Märkte neue Hinweise auf den weiteren Zinspfad und die Entwicklung der Weltwirtschaft erhoffen. Einen Tag später dürfte die Schweizerische Nationalbank (SNB) bekräftigen, dass der mittelfristige Inflationsdruck weitgehend unverändert geblieben ist. Nach den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan rechnen die Märkte jedoch weder von der Fed noch von der SNB mit einer Straffung der Geldpolitik.