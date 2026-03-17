Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken am Dienstagmorgen mit 0,7895 etwas tiefer als am Vorabend mit 0,7876. Auch der Euro gab im US-Handel nach und kostete 1,1475 US-Dollar nach 1,1506 am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9060 mehr oder weniger auf der Stelle.