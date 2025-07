Am Sonntag haben sich die USA und die EU auf einen Zolldeal geeinigt. Die ersten Experten-Kommentare fallen indes eher zurückhaltend aus. So sprach ein Beobachter von einem asymmetrischen Deal, der die USA klar bevorteile. Während Europa auf Exporte in die USA 15 Prozent Zölle zahlen müsse, exportierten die USA hingegen die meisten ihrer Waren zollfrei nach Europa. «Die EU erkauft sich den US-Marktzugang mit milliardenschweren Zugeständnissen.»