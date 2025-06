So hat sich der Dollar zum Franken bei einem Kurs von 0,8190 wieder der Marke von 82 Rappen angenähert. Am Vorabend hatte er bei 0,8177 notiert. Auch zur europäischen Gemeinschaftswährung zog der Dollar leicht an: Der Euro kostet am Donnerstagmorgen 1,1413 Dollar nach 1,1422 Dollar am Mittwochabend. Das Euro/Franken-Paar wird derweil zu 0,9348 nach 0,9339 gehandelt.