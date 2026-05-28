Vor kurzem habe es noch nach einem baldigen Deal mit dem Iran ausgesehen, in den letzten Tagen habe die Stimmung aber wieder gedreht. Aber auch bei einer Einigung zwischen den USA und dem Iran dürfte es angesichts des geringen Vertrauens zwischen den Parteien eine Weile dauern, bis sich die Devisenmärkte wieder eingependelt haben, so die Bank.