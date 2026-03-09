Wie die Commerzbank in einem Devisen-Kommentar schreibt: «Den Franken in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.» Denn die bisherigen eher «ungewöhnlichen Warnungen der Schweizerischen Nationalbank, dass sie bei den derzeitigen Marktbewegungen zunehmend bereit ist, am Devisenmarkt zu intervenieren», hätten die Aufwertung des Franken kaum gestoppt. Investoren dürften sich nun fragen, was die Aufwertung stoppen könnte, wenn nicht mal die Drohung von Interventionen eine Wirkung zeigt. Wie die Experten festhalten, sind die Möglichkeiten der SNB begrenzt.