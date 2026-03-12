Insgesamt aber bleibt die Lage am Persischen Golf undurchsichtig. Trotz der von US-Präsident zur Schau gestellten Zuversicht, gelingt es den iranischen Truppen, Schiffe in oder in der Nähe der Strasse von Hormus zu beschiessen. Die Passage ist weiterhin zu risikoreich und wird weitestgehend gemieden. Damit einhergehend lasten die erhöhten Öl- und Gaspreise auf dem Sentiment der Märkte.
Das Dollar/Franken-Paar notiert aktuell bei 0,7815 nach 0,7796 am Vorabend. Auch zum Euro hat der Greenback zugelegt. Das Euro/Dollar-Paar steht am Donnerstagmorgen bei 1,1548 nach 1,1574 am Mittwochabend. Das Euro/Franken-Paar tritt unterdessen bei Kursen von 0,9025 auf der Stelle.
awp-robot/hr/cg
(AWP)