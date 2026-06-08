Im weiteren Wochenverlauf dürfte zunächst die EZB als erste unter den grossen Notenbanken ihren neuesten Zinsentscheid mitteilen. Sie sei dann die erste Zentralbank, die auf den Energiepreisschock durch den Ausbruch des Iran-Krieges reagieren und ihre Zinsen erhöhen werde, schreiben die Devisenexperten der Commerzbank. «Der Schritt ist lange vorbereitet und dürfte für kaum Überraschung sorgen.» Bis Ende der nächsten Woche stehen dann noch weitere wichtige Zentralbanken an, darunter auch die US-Notenbank und die SNB.