So notiert das Dollar/Franken-Paar mit 0,8038 etwas höher als am frühen Morgen (0,8028). Das Euro/Dollar-Paar ist auf 1,1561 zurückgekommen nach 1,1584 am frühen Morgen. Das Euro/Franken-Paar notiert bei 0,9292 ebenfalls etwas unter den 93 Rappen vom frühen Handel.
Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland haben keinen grossen Einfluss. Sie haben sich im Oktober weniger als erwartet aufgehellt.
Im weiteren Handelsverlauf werden Anleger die Nachrichten von den Jahrestagungen des IWF und der Weltbank in Washington aufmerksam verfolgen. Dabei wird der IWF seinen aktuellen Weltwirtschaftsausblick veröffentlichen.
Aus den USA werden sich auch einige Mitglieder der US-Notenbank Fed zu Wort melden. Auch ihr Chef Jerome Powell ist dabei.
awp-robot/hr/pre
(AWP)