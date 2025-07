So hat der Greenback zum Euro denn auch klar Boden gut gemacht, wie der aktuelle Euro/Dollar-Kurs von 1,1674 zeigt. Am Morgen notierte das Paar noch bei 1,1741. Auch zum Franken gewinnt der US-Dollar hinzu. Nachdem das Paar bereits kurzzeitig wieder über die Marke von 80 Rappen gestiegen ist, geht es aktuell zu 0,7996 um. Der Euro wiederum kommt auch gegenüber dem Franken leicht zurück: bei 0,9334 bewegt sich das Paar etwas tiefer als am Morgen.