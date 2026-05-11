So notiert der US-Dollar mit 0,7794 Franken über dem Niveau von Freitagabend (0,7766). Auch zum Euro hat der Dollar Boden gut gemacht. Das Euro/Dollar-Paar ging zuletzt bei 1,1752 um nach 1,1778 vor dem Wochenende. Für das Euro/Franken-Paar ergibt das 0,9159 nach 0,9147 am Freitag im späten Handel.