Bei der Heleba heben die Marktbeobachter in einem aktuellen Kommentar hervor, dass sich das Marktsentiment etwas verbessert habe. Da aber noch keine Einigung zwischen den USA und dem Iran erzielt sei und die Strasse von Hormus weiterhin blockiert bleibe, berge dies ein gewisses Risiko - «auch vor dem Hintergrund der Energiepreise, die trotz des jüngsten Rückgangs noch ein hohes Niveau aufweisen sowie eine erhöhte Volatilität.»