So notiert etwa das Dollar/Franken-Paar gegen Mittag mit 0,7941 etwas tiefer als im frühen Handel (0,7969). Auch der Euro hat zum US-Dollar etwas aufgeholt und wird derzeit zu 1,1764 nach 1,1734 gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9341 mehr oder weniger auf der Stelle.