Das Währungspaar EUR/USD kostet derzeit 1,1698, nach 1,1664 am Morgen. Zum Franken liegt er mit 0,8001 nur noch knapp über der Marke von 80 Rappen, nach 0,8025 im frühen Geschäft. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9359 mehr oder weniger auf der Stelle.
Die Preisdaten aus den USA hatten derweil die Erwartung einer Zinssenkung durch das Fed im September weiter verfestigt. Zumindest lagen sie im Rahmen der Erwartungen und stellten damit die Schlüsse der Marktteilnehmer aus der Rede von Fed-Chef Jerome Powell von vergangener Woche in Jackson Hole kaum in Frage.
Weitere Daten zum Konsumklima in Michigan und zum Verhalten der Einkaufsmanager in Chicago fielen indes schwächer aus als gedacht, was den Dollar ebenfalls etwas unter Druck setzte.
awp-robot/ra
(AWP)