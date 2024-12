Der Euro kostet kurz vor dem Mittag 0,9401 Franken und damit in etwa so viel wie am früheren Morgen und am Vorabend. Zum Dollar hat der Euro leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0481 nach 1,0510 Dollar am Vorabend gehandelt. Das USD/CHF-Währungspaar ist auf 0,8970 Franken gestiegen nach 0,8947 Franken.