Der US-Dollar hat am Mittwochvormittag an Boden verloren. Der «Greenback» fiel zum Franken auf 0,9034 zurück, nachdem er am Morgen noch bei 0,9067 Franken gelegen hatte. Auch zum Euro gab der Dollar bis zum Mittag nach. Aktuell notiert das Euro/Dollar-Paar bei 1,0457 nach tieferen 1,0412 am Morgen.