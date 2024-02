Auch der Franken fiel nach den USA-Daten weiter zurück, nachdem er bereits am Morgen wegen der unerwartet gesunkenen Schweizer Inflation deutlich an Wert eingebüsst hatte und auf ein Mehrwochentief gesunken war. Das USD/CHF-Währungspaar kostete zuletzt 0,8874 nach 0,8762 am Morgen, was dem höchsten Wert (bzw. dem tiefsten Kurs des Frankens zum Dollar) seit Mitte November entspricht. Das EUR/CHF-Paar stieg derweil auf zuletzt 0,9500 von 0,9436 am frühen Morgen.