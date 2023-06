Die in Deutschland im Juni gestiegene Inflationsrate stützte den Euro nicht nachhaltig. "Allerdings sind diese höheren Raten alleine auf die vor einem Jahr erfolgte Einführung von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket zurückzuführen", kommentierte Ralph Solveen, Analyst bei der Commerzbank. Die Inflation dürfte in den kommenden Monaten wieder nachgeben. In Spanien sank die Inflation unterdessen unter die Marke von zwei Prozent, die die EZB für die gesamte Eurozone mittelfristig anpeilt. An der Absicht der EZB, die Leitzinsen weiter anzuheben, dürften die Zahlen nichts geändert haben. Die Daten für den gesamten Währungsraum werden am Freitag veröffentlicht.