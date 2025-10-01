«Sowohl Republikaner als auch Demokraten lehnten den jeweiligen Vorschlag der Gegenseite zur Vermeidung des Shutdowns in den USA ab und entsprechend kommt es nun zum Stillstand der nicht-systemrelevanten Bundesbehörden», heisst es in einem Kommentar der Deka-Bank. Der Fokus richte sich nun darauf, in dem nun beginnenden «blame game» in der Öffentlichkeit die Oberhand zu gewinnen.