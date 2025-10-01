Leichte Spuren sind wenn überhaupt beim US-Dollar zu erkennen. Dieser schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,7948 Franken gehandelt. Zum Vergleich: Dienstagmorgen ging er noch zu 0,7972 um. Auch zum Euro kommt der Greenback etwas zurück. Entsprechend notiert das Euro/Dollar-Paar aktuell bei 1,1760 nach 1,1732 am Dienstagmorgen. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich kaum beeindruckt und tritt bei Kursen von 0,9347 mehr oder weniger auf der Stelle.
Mit dem nun in Kraft getretenen Regierungsstillstand in den USA hat die Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung ihrer Geschäfte. Es kommt zum Auszahlungsstopp bei den Bundesausgaben in der US-Verwaltung, der Weiterbetrieb vieler Behörden und Ämter steht damit auf dem Spiel.
Wie die Helaba kommentiert, hat es solche Stillstände in der Vergangenheit schon häufiger gegeben und die Auswirkungen auf die Finanzmärkte sind überschaubar gewesen. «Fragt sich, wie lange der Stillstand dauert.» Derzeit sehe es nicht danach aus, dass der Streit zwischen Republikaner und Demokraten schnell beigelegt werden kann.
Im Tagesverlauf könnten zudem noch die Verbraucherpreise aus der Eurozone Beachtung finden.
awp-robot/hr/ys
(AWP)