Leichte Spuren sind wenn überhaupt beim US-Dollar zu erkennen. Dieser schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,7948 Franken gehandelt. Zum Vergleich: Dienstagmorgen ging er noch zu 0,7972 um. Auch zum Euro kommt der Greenback etwas zurück. Entsprechend notiert das Euro/Dollar-Paar aktuell bei 1,1760 nach 1,1732 am Dienstagmorgen. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich kaum beeindruckt und tritt bei Kursen von 0,9347 mehr oder weniger auf der Stelle.