Der US-Dollar war am vergangenen Freitag nach einem enttäuschend ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Mit den schwachen Daten nehmen nun aber die Hoffnungen auf eine Zinssenkung in den USA im September wieder zu und der Greenback erholt sich. «Nach den US-Jobdaten sieht es mehr denn je nach Zinssenkungen durch das Fed aus», schreibt die Commerzbank in einem Kommentar.