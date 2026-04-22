Der US-Dollar schwächte sich im Vergleich zum Vorabend leicht ab und wird zurzeit bei 0,7795 Franken gehandelt. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1757 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1742. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9164 mehr oder weniger auf der Stelle.