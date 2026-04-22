Der US-Dollar schwächte sich im Vergleich zum Vorabend leicht ab und wird zurzeit bei 0,7795 Franken gehandelt. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1757 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1742. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9164 mehr oder weniger auf der Stelle.
Der Markt bleibe im «Schlagzeilen-Modus», heisst es in einem Kommentar. Es sei kein klarer Trend auszumachen, sondern eher eine taktische Rotation mit kurzfristigen Umschichtungen zwischen Safe Havens und zyklischen Währungen.
Die Daten zu den US-Einzelhandelszahlen von gestern haben derweil die Erwartungen übertroffen. Laut Marktteilnehmern zeugt dies von einer robusten Binnenkonjunktur bei gleichzeitg anhaltendem Inflationsdruck, was die Zinssenkungen der Fed schwieriger mache.
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(AWP)