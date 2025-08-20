Für die Helaba dürfte das heutige Protokoll vor allem wegen der Einblicke in die Diskussion der Notenbanker spannend sein. Es ist aber vor allem die Rede von Powell, die für die Märkte wichtig ist. Marktseitig werde eine Lockerung um 25 Basispunkte im September mit rund 85 Prozent schon weitgehend vorweggenommen, schreibt die Helaba. «Einerseits steht Powell daher unter Druck, sich deutlicher zu positionieren, anderseits besteht Korrekturpotenzial an den Zinsmärkten, wenn eine Positionierung in Richtung Zinssenkung ausbleibt.»