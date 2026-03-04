Europa sei - im Gegensatz zu den USA - stark von Energieimporten abhängig, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank im Zusammenhang mit der jüngsten Abwertung des Euro. Deshalb könnte die europäische Wirtschaft unter einem lang anhaltenden Preisanstieg bei den Energiepreisen leiden. Und das in einer Phase, in der das Wachstum sowieso recht schleppend verläuft. «Das grüne Pflänzchen Wachstum könnte durch einen Ölpreisschock im schlimmsten Fall abgewürgt werden», so die Bank.