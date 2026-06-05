Mit Blick auf den heutigen Handelstag hängt viel davon ab, wie der US-Arbeitsmarktbericht ausfällt. «Nachdem der Wert im Mai enorm nach oben überrascht hat (115 Tsd. neue Stellen statt 65 Tsd.), rechnen unsere Volkswirte heute mit einem ähnlich starken Wert (+100 Tsd. neue Stellen, Konsens ist bei 88 Tsd.)», heisst es in einem Devisenkommentar der Commerzbank. Nachdem einige Monate ein deutlich schlechterer Stellenaufbau (bzw. sogar -abbau) zu sehen war, scheine sich der US-Arbeitsmarkt zuletzt wieder etwas stabilisiert zu haben.