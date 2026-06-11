Und von der Commerzbank heisst es: «Die entscheidende Frage ist: Kann die EZB mit ihrem Statement und der folgenden Pressekonferenz eine falkenhafte Überraschung liefern und dem Euro damit einen Schub verleihen?» Der zuständige Analyst erwartet dies wegen der hohen Erwartungshaltung und tieferer Inflationserwartungen eher nicht, womit die Risiken für den Euro eher nach unten gerichtet seien.