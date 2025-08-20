«Geldpolitisch wollen die Investoren am Freitag eine Zusage von Powell, dass die Leitzinsen in den USA am 17. September weiter sinken», so der Marktstratege weiter. Mit einer eingepreisten Wahrscheinlichkeit von fast 90 Prozent habe sich in den vergangenen Tagen sehr viel Enttäuschungspotenzial im Markt aufgebaut. Dieses könnte sich nach einer möglicherweise fortsetzenden Sturheit des Fed-Chefs dem Wunsch des US-Präsidenten - zumindest auf offizieller Bühne - nicht nachgeben zu wollen, in stärkeren Turbulenzen an den Märkten entladen.