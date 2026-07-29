Die Energiepreise sind zwischenzeitlich wieder deutlich gestiegen, was die Inflationsperspektive trübt. Gleichzeitig zeigt sich die US-Konjunktur bislang erstaunlich widerstandsfähig gegenüber den geopolitischen Spannungen. Vor diesem Hintergrund könnte sich mittelfristig eine Mehrheit im FOMC für eine Zinserhöhung herausbilden. Am Markt ist für September ein Zinsschritt vollständig eskomptiert. «Kommt es dazu und bekennt sich auch Warsh klar zu diesem Kurs, würde er sich von US-Präsident Donald Trump distanzieren und unterstreichen, dass die Fed unabhängig agiert und die Geldpolitik kein Instrument des Weissen Hauses ist.» Ein solcher Schritt könnte wiederum dem US-Dollar tendenziell Rückenwind verleihen.