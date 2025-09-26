«Das für die Fed entscheidende Inflationsmass, der PCE-Kerndeflator, ist im Vormonat weiter gestiegen und er liegt nur knapp unterhalb der 3-Prozent-Marke und damit klar oberhalb des Fed-Ziels», schreiben die Experten von der Helaba in ihrem Morgenkommentar. Die US-Notenbank stecke wegen ihres Doppelmandats in einem Dilemma. Einerseits solle sie für Vollbeschäftigung sorgen, andererseits für Preisniveaustabilität. Während sich das Bild am Arbeitsmarkt eher eintrübe, sei das Risiko für die Inflation nach oben gerichtet, so die Experten.