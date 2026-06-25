Am Vortag war der US-Dollar zum Euro auf den höchsten Stand seit einem Jahr und zum Franken auf das höchste Niveau seit vergangenem November geklettert. Analysten erklären dies mit den Zinserwartungen, die sich zuletzt zugunsten der US-Währung entwickelt hätten. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hatte vor rund einer Woche die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben und damit die Spekulation auf steigende US-Zinsen im weiteren Jahresverlauf verstärkt - und seither geht es mit dem Dollar nach oben.