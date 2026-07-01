Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9227 mehr oder weniger auf der Stelle. Am Vormittag blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8099.
Der Euro hat zum US-Dollar am Vormittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1392 nach 1,1410 am frühen Morgen gehandelt. Die Inflationsrate in der Eurozone hatte sich im Juni stärker abgeschwächt als erwartet.
Insgesamt sehen die Experten der ING den Dollar weiter gut unterstützt. Angesichts der fehlenden Forward Guidance des Fed konzentriere sich der Markt umso mehr auf jegliche Kommentare von Warsh. Dabei dürfte gerade sein Fokus auf der Preisstabilität den Greenback tendenziell stützen, so die Experten. Und nach den jüngsten Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt sowie den anhaltend positiven Aktienmärkten werde Warsh wohl kaum seinen falkenhaften Ton abmildern.
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(AWP)