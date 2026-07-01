Insgesamt sehen die Experten der ING den Dollar weiter gut unterstützt. Angesichts der fehlenden Forward Guidance des Fed konzentriere sich der Markt umso mehr auf jegliche Kommentare von Warsh. Dabei dürfte gerade sein Fokus auf der Preisstabilität den Greenback tendenziell stützen, so die Experten. Und nach den jüngsten Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt sowie den anhaltend positiven Aktienmärkten werde Warsh wohl kaum seinen falkenhaften Ton abmildern.