Das EUR/USD-Paar wird am Mittwoch kurz vor Mittag bei 1,1635 gehandelt und damit mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau wie schon am Morgen (1,1632) oder am Vorabend (1,1628). Auch zwischen Franken und Greenback geht wenig, aktuell notiert das Paar bei 0,8053. Entsprechend halten sich auch die Bewegungen beim EUR/CHF-Paar in engen Grenzen, zuletzt wurden hier Preise von 0,9369 bezahlt.