Zum anderen stünden diese Woche nur US-Daten aus der zweiten Reihe zur Veröffentlichung an. Insofern dürfte es in den nächsten Tagen wenig Grund geben, den US-Zinsausblick völlig neu zu bewerten. Bleibe die EZB-Sitzung vom Donnerstag als Highlight. Aber auch diese verspreche auf den ersten Blick keine Spannung, so die Experten. Es wird allgemein erwartet, dass sie ihren Leitzins unverändert belässt.