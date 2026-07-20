Nach dem zuletzt ruhigen Verlauf verspreche auch diese Woche eine ruhige zu werden, geht aus einem Kommentar der Commerzbank hervor. Die US-Geldpolitik sei derzeit der wichtigste Treiber im Markt. Da aber in der kommenden Woche die nächste Fed-Sitzung anstehe, würden sich die US-Notenbanker nun nicht mehr öffentlich zum geldpolitischen Ausblick äussern. Zum anderen stünden diese Woche nur US-Daten aus der zweiten Reihe zur Veröffentlichung an.