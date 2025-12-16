Im Fokus steht nämlich der US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Durch die Verzögerungen rund um den Shutdown werden die Berichte vom Oktober und November veröffentlicht. Experten zufolge ist aufgrund der Wirrungen auch die Datenqualität eine gewisse Frage. Allgemein wird erwartet, dass die Daten die auch vom Fed erwartete Abschwächung des Arbeitsmarktes zeigen.