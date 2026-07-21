Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich am Dienstag in einer engen Handelsspanne und notierte zuletzt bei 0,8103. Auch der Euro zeigte sich zum Dollar kaum verändert und kostete zuletzt 1,1421 Dollar. Auch das Euro/Franken-Paar verharrte derweil mit 0,9255 ebenfalls nahezu auf der Stelle.
Vor der Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche fehlten dem Devisenmarkt neue Impulse, so ein Marktbeobachter. Für leichte Bewegung könnte allenfalls die EZB-Sitzung am Donnerstag sorgen, bei der allerdings eine unveränderte Zinspolitik erwartet wird.
Die Ölpreise sind zuletzt nicht weiter gestiegen, nachdem die jüngste Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten die Notierungen zu Beginn der Woche nach oben getrieben hatte. Sollte sich die Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Konflikts nicht erfüllen, könnten die Öl- und Gaspreise im Frühherbst deutlich anziehen, heisst es am Markt. Je länger der Konflikt andauere, desto ausgeprägter dürften die Auswirkungen auf Inflation und Zinserwartungen ausfallen, sagen Händler.
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(AWP)