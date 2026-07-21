Die Ölpreise sind zuletzt nicht weiter gestiegen, nachdem die jüngste Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten die Notierungen zu Beginn der Woche nach oben getrieben hatte. Sollte sich die Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Konflikts nicht erfüllen, könnten die Öl- und Gaspreise im Frühherbst deutlich anziehen, heisst es am Markt. Je länger der Konflikt andauere, desto ausgeprägter dürften die Auswirkungen auf Inflation und Zinserwartungen ausfallen, sagen Händler.