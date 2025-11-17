Abgesehen davon dürften diese Woche nach dem Ende des Shutdowns US-Konjunkturdaten für Impulse sorgen. «Zuletzt hatten die Zinserwartungen immer mehr in Richtung keiner Zinssenkung im Dezember korrigiert, möglicherweise ändert sich das in den kommenden Tagen nun wieder», schrieb Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank. «Diese Korrektur dürfte einer der Hauptgründe für den weiterhin resilienten US-Dollar sein. Schauen wir mal, ob diese Stärke auch noch Bestand hat, wenn in dieser Woche so langsam wieder wichtigere US-Daten veröffentlicht werden.»