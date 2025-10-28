Auch das Dollar/Franken-Paar zeigte kaum Bewegung. Am Abend gab der «Greenback» leicht auf 0,7930 Franken nach, nachdem er am Mittag noch 0,7938 Franken gekostet hatte. Die Finanzmärkte rechnen fest mit einer erneuten Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Bis zum Jahresende wird darüber hinaus eine weitere Lockerung der Geldpolitik in den USA erwartet, was den Dollar tendenziell belastet. Bei der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag wird hingegen nicht mit einer Änderung bei den Leitzinsen gerechnet.