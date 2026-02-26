Der Schweizer Franken hat gegenüber den Hauptwährungen Dollar und Euro am Vormittag leicht eingebüsst. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag 0,9137 Franken und damit leicht mehr als am frühen Morgen mit 0,9124 Franken. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,7745 etwas tiefer. Der Euro ging derweil leicht auf 1,1797 von 1,1817 US-Dollar am frühen Morgen zurück.