Auch der um 10 Uhr veröffentlichte deutsche Ifo-Index brachte keine Bewegung in den Markt - und dies, obwohl er abgestürzt ist, wie ein Analyst meinte. Der Einbruch auf 84,4 von 86,4 Punkten zeige unmissverständlich, wie sehr der Energiepreisschock die deutsche Wirtschaft treffe. Das Wachstum dürfte in diesem Jahr selbst dann deutlich niedriger ausfallen, wenn die Strasse von Hormus nach insgesamt drei Monaten Ende Mai wieder öffnen sollte. So oder so erhöhe jeder weitere Tag ohne Öllieferungen durch Hormus das Rezessionsrisiko. Konjunkturseitig steht am Nachmittag noch das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan (16.00 Uhr) an.