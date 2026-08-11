Im Streit zwischen den USA und Iran um mögliche Reparationszahlungen ist keine Annäherung erkennbar. Die weiter angespannte Lage um die Strasse von Hormus hält den Ölpreis hoch. Ein Fass Brent kostet gegen Mittag wieder knapp 90 Dollar und damit rund 2,5 Prozent mehr als am Vortag.