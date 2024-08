Am Devisenmarkt halten sich die Kursausschläge am Dienstag in Grenzen. Das Euro/Franken-Paar wird am späten Vormittag mit 0,9460 praktisch gleich bewertet wie im frühen Handel mit 0,9463. Das Dollar/Franken-Paar hat sich ebenfalls kaum von der Stelle bewegt und wird aktuell zu 0,8467 gehandelt nach 0,8469 am Morgen. Auch das Euro/Dollar-Paar notiert mit 1,1172 nahezu stabil.