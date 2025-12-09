So zeigt sich der Dollar zum Franken wenig bewegt, er wird am Nachmittag bei 0,8065 Franken gehandelt. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9383 mehr oder weniger auf der Stelle. Der Euro hat zum US-Dollar derweil am Nachmittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1635 nach 1,1646 gegen Mittag gehandelt.